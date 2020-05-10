Влашич рассказал, как режим карантина скажется на физической подготовке игроков ЦСКА

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Влашич рассказал, как режим карантина скажется на физической подготовке игроков ЦСКА

Хавбек ЦСКА Никола Влашич заявил, что карантин повлияет на физическую подготовку футболистов. Сам игрок на данный момент находится в городе Сплит.

"У моих партнеров по команде большие проблемы, так как они на строгом карантине. Для тех, кто нарушает самоизоляцию, предусмотрены большие штрафы. Это нелегко, ребята занимаются, как могут. После возобновления сезона возникнут проблемы с физикой", - цитирует хорвата Sportske Novosti.

Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.

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