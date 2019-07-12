Влашич рассказал, какая из топ-5 лиг Европы больше подойдёт Чалову

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич порассуждал о возможном переходе своего партнёра по команде Фёдора Чалова в европейский клуб.

"У него есть всё для того, чтобы уехать в Европу. Главное - сделать правильный выбор, когда появится шанс. Потому что АПЛ и тот же чемпионат Франции - несколько разные вещи. Особенно если ты нападающий и переходишь в 15-ю или 16-ю команду Англии. Кому ты там будешь забивать, если весь матч проводишь без мяча?

Чалову больше подойдёт французский чемпионат. Можно попасть в один из лидирующих клубов и иметь возможность много атаковать и забивать. Чалову нужна команда, которая играет в атакующий разнообразный футбол. Как ЦСКА, где он стал лучшим бомбардиром чемпионата", - сказал Влашич.

В минувшем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 37 матчей, забил 17 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

СМИ писали об интересе к 21-летнему россиянину со стороны "Арсенала", "Севильи", "Монако", "Валенсии" и "Лацио".

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