Влашич рассказал о целях сборной Хорватии на Евро-2020

Теги чемпионат европыникола влашичхорватия

Влашич рассказал о целях сборной Хорватии на Евро-2020Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Футболист московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о целях национальной команды на Евро-2020.

"Я готов к игре, чувствую себя хорошо, как и вся команда. Чехия и Шотландия — сильные команды. Наша цель — хорошо подготовиться и выиграть два оставшихся матча в группе. Сборная Чехии также будет пытаться добыть победу, несмотря на то, что уже выиграла первый матч. Это Евро — каждая команда хочет победить во всех матчах, каждый игрок хочет проявить себя. Я мог бы сказать, что мы точно будем доминировать и атаковать, но это зависит не только от нас. Соперники тоже могут создать удачный план на игру", — цитирует Влашича официальный сайт УЕФА.

Также не пропустите: Миранчук поделился впечатлениями от Италии. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Миранчук поделился впечатлениями от Италии

Миранчук поделился впечатлениями от Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов