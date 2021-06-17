Влашич рассказал о целях сборной Хорватии на Евро-2020

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Футболист московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о целях национальной команды на Евро-2020.

"Я готов к игре, чувствую себя хорошо, как и вся команда. Чехия и Шотландия — сильные команды. Наша цель — хорошо подготовиться и выиграть два оставшихся матча в группе. Сборная Чехии также будет пытаться добыть победу, несмотря на то, что уже выиграла первый матч. Это Евро — каждая команда хочет победить во всех матчах, каждый игрок хочет проявить себя. Я мог бы сказать, что мы точно будем доминировать и атаковать, но это зависит не только от нас. Соперники тоже могут создать удачный план на игру", — цитирует Влашича официальный сайт УЕФА.

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