Влашич рассказал о причинах домашнего поражения от "Ференцвароша"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что, по его мнению, стало причиной поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:1).

Футболист считает, что московский клуб не реализовывал моменты, которых в игре было достаточно.

"Конечно, мы очень недовольны поражением. Нам нужны очки. Не буду говорить о том, что мы были лучше в этом матче, сейчас это бессмысленно. Нужно идти дальше, сделав выводы и быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти", - сказал Влашич.

В группе H ЦСКА занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 0 очков.

7 ноября красно-синие проведут ответный матч с "Ференцварошем" в рамках 4-го тура ЛЕ. Начало встречи - в 23:00 (мск).

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