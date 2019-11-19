Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о серьезности своей травмы. Об этом сообщает gol.dnevnik.hr.

В матче сборной Хорватии с Грузией (2:1) футболист получил повреждение лодыжки и был заменен на 80-й минуте, отыграв 15 минут.

"Это было не намерено, соперник просто скользил, он попал мне под колено. Я подумал, что это что-то серьезное, но сейчас мне так не кажется. Надо сделать рентген, надеюсь, все не так страшно", - сказал Влашич.

Врач национальной команды подтвердил, что травма, скорее всего, несерьезна.

А еще: Влашич был травмирован в товарищеском матче Хорватии с Грузией| http://soccernews.ru