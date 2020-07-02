Влашич рассказал о своих отношениях с фанатами ЦСКА

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Влашич рассказал о своих отношениях с фанатами ЦСКА

Хавбек ЦСКА Никола Влашич рассказал, как к нему относятся болельщики московского клуба.

"Таких отношений как с болельщиками ЦСКА у меня ни с кем не было. Они узнают, подходят, поздравляют. Мне кажется, что фанаты ЦСКА меня любят.

Каждый раз в магазине или кофейне ко мне кто-то подходит и благодарит. Никогда не сталкивался с таким подходом фанатов", - цитирует игрока tportal.hr.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах РПЛ.

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