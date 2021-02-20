Влашич рассказал о своих отношениях с Модричем
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о хавбеке мадридского "Реала" Луке Модриче.
"В расположении сборной мы часто общаемся с Модричем. Он даёт важные советы, которые я очень ценю. Считаю его лучшим хорватским футболистом в истории и одним из лучших полузащитников в мире. Он всегда говорит мне, как открыться, когда получаю мяч, и где мне расположиться. Нас нельзя назвать друзьями из-за разницы поколений, но наши отношения равные. Я очень уважаю его", - приводит слова Влашича Marca.
Напомним, что в 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча". Игрок "Реала" - единственный, кому удалось прервать гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в получении указанной награды, длившуюся с 2008 года.
Не пропустите: Чорлука предложил Модричу перейти в "Локомотив". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Матч за Скудетто, мерсисайдское дерби и еще 3 матча, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Барселоне" летом предлагали 250 миллионов евро за трёх молодых игроков
-
Главные новости дня: 19 февраля
-
"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1
-
Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды
Лента новостей
-
"Милан" теряет Манджукича
-
Влашич назвал любимого испанского игрока
-
"Краснодар" отзаявил защитника Рамиреса
-
"Реал" мог приобрести Холанда за 8 миллионов евро
-
ЦСКА поздравил Гинера с 20-летием на посту президента клуба
-
Бундеслига определила лучшего футболиста января
-
"Барселона" пытается перехватить Алабу у "Реала"
-
Гендиректор "Крыльев Советов" назвал сумму трансфера Лысцова в "Локомотив"
-
Девушка Роналду снялась в откровенной фотосессии
-
Газизов прокомментировал ситуацию со спасением "Тамбова"
-
Влашич рассказал о своих отношениях с Модричем
-
Тренер "Динамо" Шварц сравнил РПЛ и Бундеслигу
-
Невеста Роналду вспомнила о своём безденежном прошлом
-
Матч за Скудетто, мерсисайдское дерби и еще 3 матча, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Боруссия" снизила цену на Санчо
-
Гендиректор "Крыльев Советов" - о трансфере Соболева: "Сколько заплатил "Спартак", могу только гадать, но в клуб пришло меньше"
-
"Барселоне" летом предлагали 250 миллионов евро за трёх молодых игроков
-
40-летний Рыжиков не исключает уход из "Тамбова": названа причина
-
Ловрен мечтает полетать на истребителе
-
"Реал" хочет получить 300 миллионов евро от новых спонсоров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14