Влашич рассказал о своих отношениях с Модричем

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о хавбеке мадридского "Реала" Луке Модриче.

"В расположении сборной мы часто общаемся с Модричем. Он даёт важные советы, которые я очень ценю. Считаю его лучшим хорватским футболистом в истории и одним из лучших полузащитников в мире. Он всегда говорит мне, как открыться, когда получаю мяч, и где мне расположиться. Нас нельзя назвать друзьями из-за разницы поколений, но наши отношения равные. Я очень уважаю его", - приводит слова Влашича Marca.

Напомним, что в 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча". Игрок "Реала" - единственный, кому удалось прервать гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в получении указанной награды, длившуюся с 2008 года.

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