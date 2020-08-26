Влашич рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с "Краснодаром"
Хавбек ЦСКА Никола Влашич рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Очень важный матч и непростой соперник. Нам нужно исправиться после двух поражений
У "Краснодара" хорошие игроки, умеющие технично играть. Мне нравятся матчи с ними, у них открытый атакующий футбол, они оставляют пространства и позволяют играть против них", - цитирует Влашича пресс-служба армейской команды.
Матч 5-го тура "Краснодар" - ЦСКА состоится сегодня, 26 августа. Начало - в 20:30 (мск).
А еще: Главный тренер "Вест Бромвича" хочет видеть в команде Влашича| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22