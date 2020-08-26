Влашич рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с "Краснодаром"

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Влашич рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с "Краснодаром"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Очень важный матч и непростой соперник. Нам нужно исправиться после двух поражений

У "Краснодара" хорошие игроки, умеющие технично играть. Мне нравятся матчи с ними, у них открытый атакующий футбол, они оставляют пространства и позволяют играть против них", - цитирует Влашича пресс-служба армейской команды.

Матч 5-го тура "Краснодар" - ЦСКА состоится сегодня, 26 августа. Начало - в 20:30 (мск).

А еще: Главный тренер "Вест Бромвича" хочет видеть в команде Влашича| http://soccernews.ru
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