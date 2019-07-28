Влашич рассказал об ожиданиях от матча с "Локомотивом"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич рассказал, что думает о "Локомотиве" перед матчем третьего тура РПЛ. Об этом информирует пресс-служба красно-синих.



"Команда хорошая, не так давно стала чемпионом России. Я уже дважды встречался с "Локомотивом" в прошедшем сезоне и знаю, что в команде собраны очень сильные футболисты. Предвкушаю эту игру и готовлюсь к ней", - сказал Влашич.



Напомним, матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет сегодня, 28 июля, в Москве. В двух турах ЦСКА набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: Бубнов оценил шансы "Спартака" на чемпионство. | soccernews.ru