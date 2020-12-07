Влашич разочарован результатами ЦСКА

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Влашич разочарован результатами ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал понять, что его не устраивают последние результаты армейцев.

Напомним, что столичная команда не может победить в пяти матчах подряд (3 ничьи + 2 поражения), вследствие чего потеряла лидерство в РПЛ и вылетела из Лиги Европы.

"Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата", - сказал Влашич.

До зимней паузы ЦСКА осталось сыграть с загребским "Динамо" в Лиге Европы, а также с "Уралом" и "Ростовом" в РПЛ.

Влашич в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.

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