Влашич считает, что ЦСКА стал сильнее за последний год

Ведущий хавбек ЦСКА Никола Влашич порассуждал о силе своей команды.

"Состав практически не изменился. Но мы стали сильнее, чем год назад. Потому что мы стали на год старше и опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. Однако год для такой команды - очень серьёзный период.

Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу. К тому же трансферное окно ещё открыто. Может быть, удастся заполучить кого-то из футболистов, способных улучшить нашу игру", сказал Влашич.

Напомним, что ЦСКА этим летом выкупил 21-летнего хорвата у "Эвертона" за 15,7 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.

В минувшем сезоне армейцы финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

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