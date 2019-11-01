Влашич сравнил "Зенит" образца прошлого и текущего сезонов

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Влашич сравнил "Зенит" образца прошлого и текущего сезонов

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча 15-го тура РПЛ против "Зенита" поделился мнением об уровне игры будущего соперника.

"Перед стартом этого сезона "Зенит" приобрёл несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге Чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне", - сказал Влашич.

Напомним, что матч "Зенит" - ЦСКА состоится в субботу, 2 ноября, в 19:00 по московскому времени.

По итогам 14 туров "сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ, а армейцы идут пятыми.

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