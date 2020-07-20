Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в июне

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Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в июне

Хавбек ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком июня по версии фанатов "армейцев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За футболиста проголосовало 63% человек. На втором месте оказался Игорь Дивеев (9%), третьим стал Игорь Акинфеев (9%). В голосовании приняли участие около 10 тысяч человек.

В июне футболист провел 3 матча за ЦСКА в РПЛ и оформил дубль в матче со "Спартаком".

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