Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в июне

Хавбек ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком июня по версии фанатов "армейцев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За футболиста проголосовало 63% человек. На втором месте оказался Игорь Дивеев (9%), третьим стал Игорь Акинфеев (9%). В голосовании приняли участие около 10 тысяч человек.

В июне футболист провел 3 матча за ЦСКА в РПЛ и оформил дубль в матче со "Спартаком".

Болельщики #ЦСКА признали Николу Влашича лучшим игроком месяца по итогам июня https://t.co/0kqKnoImOY pic.twitter.com/Yln1K3LV1x — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 20, 2020

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