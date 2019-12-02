Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре

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Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком ноября по версии болельщиков красно-синих.

Футболист участвовал в 5 матчах ЦСКА в прошлом месяце и забил два гола в ворота "Зенита" и "Крыльев Советов".

За хорвата проголосовало 38% болельщиков, на втором месте оказался Игорь Акинфеев (28%),третьим стал Марио Фернандес (8%).

ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

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