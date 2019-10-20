Влашич стал лучшим игроком матча "Уфа" - ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча 13-го ура РПЛ с "Уфой" (1:1). Победителя выбирал "Матч ТВ".
22-летний хорват отдал результативную передачу на Ильзата Ахметова. На 83-й минуте "армейцы" упустили победу из-за гола соперника Вячеслава Кротова.
ЦСКА с 26 баллами занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 16 очков и 8 строчка.
А еще: Евсеев назвал положительным результат матча "Уфы" с ЦСКА| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Ростов
|13
|26
|4
|Краснодар
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|13
|15
|9
|Спартак Москва
|13
|15
|10
|Уфа
|12
|15
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
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