Влашич стал лучшим игроком матча "Уфа" - ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча 13-го ура РПЛ с "Уфой" (1:1). Победителя выбирал "Матч ТВ".

22-летний хорват отдал результативную передачу на Ильзата Ахметова. На 83-й минуте "армейцы" упустили победу из-за гола соперника Вячеслава Кротова.

ЦСКА с 26 баллами занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 16 очков и 8 строчка.

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