Влашич стал лучшим игроком РПЛ в октябре

Хавбек ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком в РПЛ в октябре.

В прошлом месяце футболист забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 3 матчах чемпионата России.

В голосовании участвовали эксперты РПЛ, "Матч Премьер" и болельщики. Стоит отметить, что представители лиги лучшим выбрали хавбека "Зенита" Александра Ерохина.

Ранее лучшим тренером октября был признан наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

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