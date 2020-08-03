Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок
В минувшем розыгрыше чемпионата России полузащитник ЦСКА Никола Влашич совершил 161 попытку дриблинга, 101 из которых оказалась успешной.
Это лучший показатель в Премьер-лиге за сезон 2019/20, сообщает пресс-служба турнира.
Помимо хорвата в пятёрку лучших игроков РПЛ по проценту удачных обводок входят Жоау Мариу ("Локомотив"), Одисе Роши ("Ахмат"), Аиртон ("Спартак") и Зурико Давиташвили ("Рубина").
@niksivlasic_ – лучший по проценту удачных обводок в сезоне #ТинькоффРПЛ 2019/20 ⠀ В топ 5 по этому показателю также вошли: ⠀ @joaomario Одисе Роши @ayrton97_ @zzuka10 ⠀ Nikola Vlasic has the best successful take-ons stats of RPL 2019/20 season ⠀ Also in Top 5: ⠀ Joao Mario Odise Roshi Ayrton Zuriko Davitashvili ⠀ #СтатистикаРПЛ #ЦСКА #Влашич #RPLStats #CSKA #Vlasic
Не пропустите: Дзюба, Влашич и Дюпин попали в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22