Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок

В минувшем розыгрыше чемпионата России полузащитник ЦСКА Никола Влашич совершил 161 попытку дриблинга, 101 из которых оказалась успешной.

Это лучший показатель в Премьер-лиге за сезон 2019/20, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо хорвата в пятёрку лучших игроков РПЛ по проценту удачных обводок входят Жоау Мариу ("Локомотив"), Одисе Роши ("Ахмат"), Аиртон ("Спартак") и Зурико Давиташвили ("Рубина").

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