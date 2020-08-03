Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок

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Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок

В минувшем розыгрыше чемпионата России полузащитник ЦСКА Никола Влашич совершил 161 попытку дриблинга, 101 из которых оказалась успешной.

Это лучший показатель в Премьер-лиге за сезон 2019/20, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо хорвата в пятёрку лучших игроков РПЛ по проценту удачных обводок входят Жоау Мариу ("Локомотив"), Одисе Роши ("Ахмат"), Аиртон ("Спартак") и Зурико Давиташвили ("Рубина").

Не пропустите: Дзюба, Влашич и Дюпин попали в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
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