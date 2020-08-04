Влашич в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в ЦСКА

Болельщики ЦСКА признали хавбека Николу Влашича лучшим игроком июля.

В прошлом месяце он провел пять матчей и забил три гола

За хорвата проголосовало 55% опрошенных. На втором месте расположился защитник Игорь Дивеев (9%), третьим стал полузащитник Константин Марадишвили (6%).

Отметим, что в прошедшем сезоне футболист также признавался игроком месяца в ноябре, декабре и июне.

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