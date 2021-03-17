Влашич: "В Хорватии считают, что "Зенит" – лучший клуб России"

Фото: Твиттер Тинькофф Российская Премьер-Лига, 11 марта 2021 г.

Хавбек ЦСКА Никола Влашич высказался касательно предстоящего матча 23-го тура РПЛ против "Зенита".

"Мы готовимся на совесть, просто иногда необходимо заново поймать ритм, прочувствовать уровень лиги, оппонентов. После перерыва мы потеряли важные очки, но и "Зенит" тоже проигрывал.

У них очень сильная команда, чемпион двух последних лет. В составе классные футболисты, которые играют только на победу. В последние годы между ЦСКА и "Зенитом" всегда идет серьезное противостояние. Обе команды хотят стать лучшими в России. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных поединков, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего нас результата.

В Хорватии люди не так хорошо знают другие чемпионаты. Но все знают, что самые большие клубы в России – ЦСКА, "Зенит" и "Спартак". На данный момент в основном в Хорватии считают, что самый сильный российский клуб – "Зенит". Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение", - сказал Влашич в интервью "армейскому" сайту.

Напомним матч ЦСКА - "Зенит" состоится сегодня в Москве. Начало – в 20:00 по московскому времени.