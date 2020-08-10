Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото

Хавбек ЦСКА Никола Влашич в инстаграме опубликовал свое детское фото в бело халате.

В прошлом сезоне 22-летний футболист в 38 матчах за ЦСКА забил 13 голов и сделав 9 ассистов.

Ранее Влашич в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в ЦСКА

Не пропустите: ЦСКА теряет Дзагоева и Влашича| http://soccernews.ru