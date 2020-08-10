Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото

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Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото

Хавбек ЦСКА Никола Влашич в инстаграме опубликовал свое детское фото в бело халате.

В прошлом сезоне 22-летний футболист в 38 матчах за ЦСКА забил 13 голов и сделав 9 ассистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hefe

Публикация от Nikola Vlašić (@niksivlasic_)

Ранее Влашич в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в ЦСКА

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