Влашич в инстаграме поздравил ЦСКА с днем рождения

Теги цска москваникола влашич

Влашич в инстаграме поздравил ЦСКА с днем рождения

Сегодня, 27 августа, ЦСКА празднует свое 108-летие. В связи с этим полузащитник команды Никола Влашич поздравил клуб с днем рождения.

"С днём рождения, гигант", - написал хорват в своем инстаграме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с днем ​​рождения гигант

Публикация от Nikola Vlašić (@niksivlasic_)

ЦСКА 13 раз за свою историю становился чемпионом России, 12 раз выигрывали национальный Кубок и 7 раз - Суперкубок. 

В нынешнем сезоне ЦСКА с 13 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

Влашич выступает в стане "армейцев" с лета 2018 года.

А еще: ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов