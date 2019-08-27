Влашич в инстаграме поздравил ЦСКА с днем рождения

Сегодня, 27 августа, ЦСКА празднует свое 108-летие. В связи с этим полузащитник команды Никола Влашич поздравил клуб с днем рождения.



"С днём рождения, гигант", - написал хорват в своем инстаграме.

ЦСКА 13 раз за свою историю становился чемпионом России, 12 раз выигрывали национальный Кубок и 7 раз - Суперкубок.

В нынешнем сезоне ЦСКА с 13 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

Влашич выступает в стане "армейцев" с лета 2018 года.

А еще: ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"| http://soccernews.ru