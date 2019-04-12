Влашич: "В РПЛ никто не превосходит ЦСКА по качеству футбола"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда демонстрирует лучший футбол в российской Премьер-лиге.
"Кто сейчас превосходит ЦСКА по качеству футбола? Никто! По игре мы точно никому не уступаем. "Краснодар" показывает симпатичную, привлекательную игру, но мы всё равно лучше. Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет. "Зенит" и "Локомотив"? Эти команды опытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем самый хороший футбол в Премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с "Уфой". Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А ещё мы в большинстве уступили "Локомотиву". Нам опять же немного не хватило опыта", - сказал Влашич.
Напомним, что 21-летний хорват выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Эвертону".
В текущем сезоне Влашич сыграл за армейцев 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12