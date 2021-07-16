Влашич вернулся к тренировкам с ЦСКА. Сообщалось, что он близок к уходу в "Милан"

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вернулся в расположение клуба, несмотря на слухи о его скором уходе.

Пресс-служба армейцев подтвердила, что хорватский хавбек уже приступил к тренировкам с партнёрами по команде.

Ранее сообщалось, что заполучить 23-летнего футболиста очень хочет "Милан", однако ЦСКА не согласен отпускать его в аренду, на чём настаивает итальянская сторона.

В прошлом сезоне Влашич сыграл 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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