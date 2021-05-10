Влашич все еще травмирован и может пропустить игру с "Динамо"
Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сказал, что его клиент все еще испытвает болевые ощущения.
"Николу все еще беспокоит боль в колене. Поэтому до сих пор не понятно, сможет ли он сыграть с "Динамо", – сказал Мартич.
Влашич получил травму коленного сустава в матче 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
В 26 матчах РПЛ игрок сборной Хорватии забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
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