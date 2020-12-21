Влашич выбрал между голами в ворота "Реала" и "Спартака"

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о том, в чьи ворота важнее забивать - "Спартака" в дерби или "Реала" в Лиге Чемпионов.

"Лучший - каждый мяч в дерби. Важнее голы не "Реалу", а "Спартаку", - считает хорват.

23-летний Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года, сыграл 91 матч, забил 29 голов и сделал 20 ассистов.

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