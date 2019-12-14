Влашич высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что пока рано хоронить интригу в борьбе за золотые медали чемпионата России.

"Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещё не закончена, покуда у нас есть матчи, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с "Зенитом", у которого сейчас есть преимущество по очкам. Но мы в гонке! Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача - побеждать в каждом матче", - сказал хорват.

ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах РПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" 11 баллов.

22-летний Влашич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах текущего сезона.

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