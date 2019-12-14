Влашич высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что пока рано хоронить интригу в борьбе за золотые медали чемпионата России.
"Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещё не закончена, покуда у нас есть матчи, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с "Зенитом", у которого сейчас есть преимущество по очкам. Но мы в гонке! Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача - побеждать в каждом матче", - сказал хорват.
ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах РПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" 11 баллов.
22-летний Влашич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах текущего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15