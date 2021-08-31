Влашич высказался о переходе из ЦСКА в "Вест Хэм"

Теги вест хэм юнайтедцска москваникола влашич

Влашич высказался о переходе из ЦСКА в "Вест Хэм"

Фото сайт ЦСКА

Полузащитник Никола Влашич сделал заявление о своём трансфере из московского ЦСКА в лондонский "Вест Хэм".

"Это были потрясающие три года. Я обрёл много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате. В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба.

"Вест Хэм" сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за всё, что для меня сделал клуб за прошедшие три года. Я сохраню фанатов и клуб в своём сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе!

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали! Буду ли я поддерживать ЦСКА? Да, конечно! Буду стараться смотреть каждую игру, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом", - сказал хорватский хавбек.

"Вест Хэм" купил Влашича за 29,1 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

Игрок выступал за ЦСКА с августа 2018 года, в его активе 108 матчей, 33 гола и 21 ассист.

Не пропустите: Хавбек "Спартака" Крал станет одноклубником Влашича в "Вест Хэме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК

"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов