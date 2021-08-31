Влашич высказался о переходе из ЦСКА в "Вест Хэм"

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Полузащитник Никола Влашич сделал заявление о своём трансфере из московского ЦСКА в лондонский "Вест Хэм".

"Это были потрясающие три года. Я обрёл много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате. В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба.

"Вест Хэм" сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за всё, что для меня сделал клуб за прошедшие три года. Я сохраню фанатов и клуб в своём сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе!

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали! Буду ли я поддерживать ЦСКА? Да, конечно! Буду стараться смотреть каждую игру, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом", - сказал хорватский хавбек.

"Вест Хэм" купил Влашича за 29,1 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

Игрок выступал за ЦСКА с августа 2018 года, в его активе 108 матчей, 33 гола и 21 ассист.

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