Влашич высказался о скандальном видео с Дзюбой
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарии по поводу ситуации с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой, чьё интимное видео слили в сеть в начале ноября.
"Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба - великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории", - считает Влашич.
Напомним, что в интернете появился ролик, на котором 32-летний Дзюба занимается мастурбацией. Вследствие появления такого компромата нападающего исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи, а также лишили капитанской повязки в "Зените".
СМИ писали, что у футболиста требовали 5 миллионов долларов, но он отказался выполнять требования шантажистов.
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