Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи с Португалией и Швейцарией

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызван в сборную Хорватии на контрольные матчи с Швейцарией и Португалией.

Вратари: Ловре Калинич ("Тулуза"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Симон Слуга ("Лютон Таун");

Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Тин Едвай ("Аугсбург"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дуйе Чалета-Цар ("Марсель"), Миле Шкорич ("Осиек"), Дарио Мельняк ("Чайкур Ризеспор");

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Челси"), Марсело Брозович ("Интер"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич (ЦСКА);

Нападающие: Иван Перишич ("Бавария"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Милан"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб).

Матчи состояться на 26 и 30 марта соответственно. Обе игры должны пройти в Дохе.

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