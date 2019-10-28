Влашич вызван в сборную Хорватии на ноябрьские матчи
Тренерский штаб сборной Хорватии объявил список игроков, вызванных на матчи отбора Евро-2020 со Словакией и товарищеский матч против команды Грузии.
Отметим, на встречи также вызван игрок ЦСКА Никола Влашич.
Список футболистов, вызванных на ноябрьские матчи сборной Хорватии:
вратари: Калинич, Ливакович, Слуга;
защитники: Йедвай, Митрович, Баришич, Бартолец, Чалета-Цар, Шкорич, Мелньяк, Перич
полузащитники: Модрич, Ракитич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич;
нападающие: Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич.
Матч сборной Хорватии со Словакией состоится 16 ноября, с Грузией - 19 ноября.
Напомним, Влашич дебютировал за национальную команду в 2017 году против сборной Мексики.
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