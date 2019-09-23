Влашич вызван в сборную Хорватии на октябрьские матчи квалификации Евро-2020

Теги никола влашичхорватияцска москва

Влашич вызван в сборную Хорватии на октябрьские матчи квалификации Евро-2020

Хавбек ЦСКА Никола Влашич отправится в расположение сборной Хорватии для подготовки к матчам квалификации Евро-2020.

10 октября национальная команда сыграет с Венгрией, 13-го встретится с Уэльсом.

Отметим, что в сентябре этого года 21-летний полузащитник участвовал в 2 матчах за свою сборную и отметился голом.

В нынешнем сезоне чемпионата России хорват участвовал в 10 матчах за ЦСКА, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

А еще: Влашич: "ЦСКА и "Эспаньол" - фавориты в нашей группе"| http://soccernews.ru
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