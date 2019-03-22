Влашич: "Я хочу выбрать подходящий для себя клуб, чтобы развиваться"

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Влашич: "Я хочу выбрать подходящий для себя клуб, чтобы развиваться"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, которого московский клуб арендовал у "Эвертона", рассказал, что думает о своем будущем. 

"До конца Премьер-лиги - 10 туров. Также меня ждет игра за сборную Хорватии на Евро U-21, только после этого будут обсуждения о том останусь я в клубе или нет. Все возможно, посмотрим. Я хочу выбрать подходящий для себя клуб, чтобы развиваться. 

Пока мне хорошо в России, но из-за длинного зимнего перерыва теряешь игровой ритм. Мы боремся за чемпионство, и я надеюсь, что мы его добьемся", - сказал игрок.

20-летний хорватский полузащитник Никола Влашич стал игроком ЦСКА летом 2017 года на правах аренды.

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