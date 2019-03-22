Влашич: "Я хочу выбрать подходящий для себя клуб, чтобы развиваться"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, которого московский клуб арендовал у "Эвертона", рассказал, что думает о своем будущем.
"До конца Премьер-лиги - 10 туров. Также меня ждет игра за сборную Хорватии на Евро U-21, только после этого будут обсуждения о том останусь я в клубе или нет. Все возможно, посмотрим. Я хочу выбрать подходящий для себя клуб, чтобы развиваться.
Пока мне хорошо в России, но из-за длинного зимнего перерыва теряешь игровой ритм. Мы боремся за чемпионство, и я надеюсь, что мы его добьемся", - сказал игрок.
20-летний хорватский полузащитник Никола Влашич стал игроком ЦСКА летом 2017 года на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11