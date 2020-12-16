Влашич заинтересовал скаутов "Аталанты"

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Влашич заинтересовал скаутов "Аталанты"Хавбек ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Заинтересованность в полузащитнике проявляет "Аталанта". Сделка может состоятся в случае, если капитан "бергамасков" Алехандро Гомес покинет команду зимой. Контракт хорвата с ЦСКА действует до лета 2024 года.

В сезоне 2020/2021 игрок выходил на поле в 21 матче. На его счету 8 голов и 5 результативных передач.

Напомним, за "Аталанту" также с 2020 года играет Алексей Миранчук.

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