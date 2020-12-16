Влашич заинтересовал скаутов "Аталанты"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Заинтересованность в полузащитнике проявляет "Аталанта". Сделка может состоятся в случае, если капитан "бергамасков" Алехандро Гомес покинет команду зимой. Контракт хорвата с ЦСКА действует до лета 2024 года.

В сезоне 2020/2021 игрок выходил на поле в 21 матче. На его счету 8 голов и 5 результативных передач.