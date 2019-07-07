Влашич заявил, что с нетерпением ждет московское дерби

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Влашич заявил, что с нетерпением ждет московское дерби

Хавбек ЦСКА Никола Влашич на встрече с фанатами команды рассказал, что думает о дерби со "Спартаком". Об этом сообщает Sport24.

"Когда я приехал, мне сразу рассказали, что такое дерби и какое значение оно имеет для чемпионата России. Я с нетерпением жду матчей со "Спартаком", рад выступать в таких играх", - сказал Влашичу.

Напомним, неделю назад состоялся товарищеский матч московских команд. В этом матче победу одержал "Спартак" (3:1).

ЦСКА 19 июля выкупил у "Эвертона" трансфер Влашича.

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