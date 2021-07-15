Влашичем интересуется клуб АПЛ

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Влашичем интересуется клуб АПЛ

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Новичок английской Премьер-лиги "Брентфорд" проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашичу, сообщает журналист Capital FM Алан Мур.

По сведениям источника, "Брентфорд" рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать стоимость хавбека, которого ЦСКА оценивает в 30 миллионов евро. Также Влашичем интересуются два французским клуба.

В прошлом сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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