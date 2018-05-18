Власти Беларуси прокомментировали назначение Марадоны в брестское "Динамо"

Теги диего марадонадинамо брест

Власти Беларуси прокомментировали назначение Марадоны в брестское "Динамо"Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук прокомментировал назначение Диего Марадоны председателем правления брестского "Динамо".

По словам чиновника, один из самых известных игроков всех времен поможет популяризировать футбол в стране. 

"Сегодня многие говорят о Диего Марадоне как о специалисте, который что-то привнесет в белорусский футбол. Я не думаю, что он глубоко что-то в нем изменит. Но даже то, что лучший футболист XX века будет ассоциироваться с Брестом, уже мудрое решение. Чем больше таких специалистов будет приобщено к футболу, тем выше будет популяризация этого вида спорта", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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