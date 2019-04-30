Власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой помощи

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Власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой помощи

Власти Республики Дагестан не помогут футбольному клубу "Анжи", который испытывает серьёзные финансовые проблемы.

Как заявил председатель Правительства региона Анатолий Карибов, в бюджет не заложены деньги на помощь "жёлто-зелёным". По его словам, махачкалинская команда просит 650 миллионов рублей.

"В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем "Анжи" - частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены. Для понимания: 650 миллионов - это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что игроки "Анжи" не получают полную зарплату с весны прошлого года.

По итогам 26 туров подопечные Магомеда Адиева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 очков.

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