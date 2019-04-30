Власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой помощи
Власти Республики Дагестан не помогут футбольному клубу "Анжи", который испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Как заявил председатель Правительства региона Анатолий Карибов, в бюджет не заложены деньги на помощь "жёлто-зелёным". По его словам, махачкалинская команда просит 650 миллионов рублей.
"В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем "Анжи" - частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены. Для понимания: 650 миллионов - это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь", - сказал чиновник.
Стоит отметить, что игроки "Анжи" не получают полную зарплату с весны прошлого года.
По итогам 26 туров подопечные Магомеда Адиева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 очков.
Не пропустите: Тренер "Анжи" два раза пытался уйти в отставку. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой
-
Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель отказал "Баварии" и "Челси"
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
Лента новостей
-
Боатенг: "Когда агент сказал, что едем в Барселону, подумал, что речь идёт об "Эспаньоле"
-
В "Спартаке" попросили поддержки болельщиков
-
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с игроком, который в 2019 году сыграл один матч
-
Власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой помощи
-
Пьяного Аршавина застукали в ресторане в компании двух девушек
-
СМИ узнали, какая дисквалификация грозит Неймару и Мбаппе
-
Адвокат Кокорина рассказала, когда суд может вынести футболисту приговор
-
В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой
-
Месси получит правительственную награду Каталонии
-
ЦСКА предложил новый контракт Ефремову
-
Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"
-
Кононов объяснил, почему заменил Глушакова в перерыве матча с "Рубином"
-
Тухель отказал "Баварии" и "Челси"
-
В матче чемпионата Болгарии для жребия использовали пасхальные яйца
-
Стало известно, когда Годин объявит об уходе из "Атлетико"
-
"Аякс" хочет арендовать Эдегора до 2021 года
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)
-
"Челси", "Бавария" и "Атлетико" хотят приобрести защитника "Ниццы"
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
-
Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16