Власти Франции настаивают на проведении матча ПСЖ - "Боруссия" без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" может пройти при пустых трибунах.

На отсутствии зрителей на игре настаивает французское правительство из-за распространения в стране коронавируса.

Впрочем, парижский клуб выступает против таких мер и пытается отговорить власти от радикального решения. В частности, для этого была нанята компания, которая занимается тщательной дезинфекцией стадиона "Парк де Пренс".

Матч ПСЖ - "Боруссия" запланирован на 11 марта. В первой игре "шмели" выиграли со счётом 2:1.

Во Франции коронавирусом заразились более 1200 человек, 19 из них скончались.

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