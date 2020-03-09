Власти Франции настаивают на проведении матча ПСЖ - "Боруссия" без зрителей
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" может пройти при пустых трибунах.
На отсутствии зрителей на игре настаивает французское правительство из-за распространения в стране коронавируса.
Впрочем, парижский клуб выступает против таких мер и пытается отговорить власти от радикального решения. В частности, для этого была нанята компания, которая занимается тщательной дезинфекцией стадиона "Парк де Пренс".
Матч ПСЖ - "Боруссия" запланирован на 11 марта. В первой игре "шмели" выиграли со счётом 2:1.
Во Франции коронавирусом заразились более 1200 человек, 19 из них скончались.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4