Власти Испании угрожают Роналду арестом

Представитель министерства финансов Испании Хосе Мария Молинедо заявил, что переход португальского нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" не освобождает футболиста от ответственности по делу о неуплате налогов.

"Переход в "Ювентус" не повлияет на проблемы Роналду с испанской казной. Его можно арестовать даже в Италии" - цитирует чиновника Marca.

Напомним, что Роналду уже согласился на выплату штрафа в размере 18,8 миллионов евро, однако дело против него по-прежнему не закрыто.

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