Власти Италии могут перенести десятки матчей из-за коронавируса

Теги серия аиталия

Власти Италии могут перенести десятки матчей из-за коронавируса

Проведение футбольных матчей в Италии на этой неделе находится под вопросом.

По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, из-за вспышки коронавируса власти рассматривают вариант с переносом всех крупных спортивных мероприятий.

"Мне кажется, что за неделю у нас не получится ослабить инфекцию. Ситуация под контролем, но нельзя исключать перенос всех матчей в ближайшее время", - приводит слова Конте Football Italia.

Стоит отметить, что четыре воскресных матча Серии А уже перенесли из-за коронавируса, а в субботу было решено отменить более 40 игр в любительских лигах Италии.

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