Власти Китая жёстко отреагировали на критику Озила

Теги арсенал лондонмесут озил

Власти Китая жёстко отреагировали на критику Озила

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил принёс серьёзные проблемы и себе, и своему клубу.

Напомним, что немецкий футболист выступил с публичной критикой властей Китая, обвинив их в гонениях уйгуров.

После этого, как сообщает The Telegraph, в Поднебесной имя Озила убрали из поисковиков, заблокировали его аккаунты в местных соцсетях, а также распустили фан-сообщество хавбека численностью 30 тысяч человек. 

Кроме того, китайским государственным СМИ запретили упоминать "Арсенал" до тех пор, пока клуб не принесёт официальные извинения за слова своего игрока.

Не пропустите: Болельщики "Арсенала" в Китае сжигают футболки Озила. | http://soccernews.ru
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