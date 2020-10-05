Власти Москвы могут снова ограничить допуск зрителей на стадионы из-за роста заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал данную информацию.

"Мы убеждены, что болельщики это душа футбола. Проведение матчей со зрителями - приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между "Спартаком" и "Зенитом". От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями - в наших общих интересах" - сказал Прядкин.

Отметим, сегодня, 5 октября, стало известно о новых 10 900 случаях заражения коронавирусом.

А еще: Черчесов объяснил вызов Соболева в сборную России| http://soccernews.ru