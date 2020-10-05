Власти Москвы могут снова ограничить допуск зрителей на стадионы
Власти Москвы могут снова ограничить допуск зрителей на стадионы из-за роста заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал данную информацию.
"Мы убеждены, что болельщики это душа футбола. Проведение матчей со зрителями - приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.
К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между "Спартаком" и "Зенитом". От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями - в наших общих интересах" - сказал Прядкин.
Отметим, сегодня, 5 октября, стало известно о новых 10 900 случаях заражения коронавирусом.
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