Проведение матчей РПЛ в Москве под вопросом из-за коронавируса

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Проведение матчей РПЛ в Москве под вопросом из-за коронавируса

Мэрия Москвы работает над недопущением эпидемии коронавируса в городе, сообщают российские СМИ.

В связи с этим столичными властями были разработаны два плана.

План "А" среди прочего подразумевает отмену всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания.

План "Б" ещё более строгий. В нём говорится о запрете на проведение спортивных мероприятий, а также закрытии стадионов и спортивных площадок.

Таким образом, оказалось под вопросом проведение матчей РПЛ в Москве.

Отметим, что в России зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Всего в мире инфицированы порядка 90 тысяч человек.

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