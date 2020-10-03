Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"

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Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"

Поединок между "Ювентусом" и "Наполи" находится на грани срыва.

По сведениям Il Napolista, служба здравоохранения Неаполя запретила подопечным Дженнаро Гаттузо покидать пределы региона. Напомним, что матч должен пройти 4 октября в Турине.

Ранее сообщалось, о трех случаях заражения коронавирусом в "Наполи" и двух - в "Ювентусе".

Кроме того, в прошлом туре "Наполи" играл против "Дженоа" (6:0), где после матча было выявлено 11 заболевших.

Читайте также: У двух игроков "Наполи" выявили коронавирус накануне матча с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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