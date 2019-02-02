Власти Португалии приняли решение по лишению Криштиану Роналду государственных наград
Власти Португалии приняли решение по лишению нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду государственных наград, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, Совет почётных орденов страны пришёл к выводу, что случай 33-летнего футболиста не подпадает под нормы закона, согласно которым его могли бы лишить знаков отличия.
Напомним, что Роналду является кавалером ордена Большого креста за заслуги перед Португалией, а также обладателем Ордена Инфанта дона Энрике.
Звёздный форвард мог лишиться госнаград из-за условной судимости по делу о неуплате налогов.
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|Аталанта
|21
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|Лацио
|21
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|9
|Фиорентина
|21
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|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
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|13
|Дженоа
|21
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|Кальяри
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|СПАЛ
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|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
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|Болонья
|21
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|Фрозиноне
|21
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|Кьево
|21
|8