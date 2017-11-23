Власти России обвинили США в подготовке атаки на ЧМ-2018

Теги чемпионат мира

Власти России обвинили США в подготовке атаки на ЧМ-2018

Глава комиссии Совета Федерации России по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о планах США попытаться сорвать ЧМ-2018.

"В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году. У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на Чемпионат Мира по футболу, который должен пройти у нас в стране. Нам тоже придётся принимать ответные меры" - сказал сенатор.

Стоит отметить, что сборная США не сумела квалифицироваться на ЧМ-2018. Кроме того, появлялась информация, что Вашингтон во время мундиаля намерен провести альтернативный турнир среди команд, не попавших на мировое первенство. 

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