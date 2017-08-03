Власти Санкт-Петербурга не намерены возрождать в городе вытрезвители к ЧМ-2018
В Санкт-Петербурге не будут возрождать в городе вытрезвители на время Чемпионата Мира-2018.
Такое заявление сделала вице-губернатор Анна Митятина.
"На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет. Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их созданию нет и не планируется.
У нас количество прибывающих туристов в многомиллионом городе велико всегда. Это не повод создавать такого рода лечебное учреждение. Тем более я уверена, что нашей медицинской системы достаточно для того, чтобы оказать помощь", - сказала она.
Напомним, что ранее внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что в каждом городе ЧМ-2018 должны появиться вытрезвители.
Читайте: В России к ЧМ-2018 заработают вытрезвители | soccernews.ru
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