Власти Санкт-Петербурга попросят государственную финансовую помощь на проведение финала Лиги Чемпионов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал понять, что город не обойдётся без дотаций из федерального бюджета для подготовки к проведению финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

"Поздравляю всех футбольных болельщиков. Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: "Зенит" - чемпион России, также у нас пройдёт в следующем году чемпионат Европы и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году.

Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись - буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие!" - написал чиновник на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Напомним, что матч пройдёт на "Газпром Арене", вместимость которой составляет 67800 человек.

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