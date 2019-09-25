Власти Санкт-Петербурга попросят государственную финансовую помощь на проведение финала Лиги Чемпионов

1 Теги лига чемпионов уефа

Власти Санкт-Петербурга попросят государственную финансовую помощь на проведение финала Лиги Чемпионов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал понять, что город не обойдётся без дотаций из федерального бюджета для подготовки к проведению финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

"Поздравляю всех футбольных болельщиков. Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: "Зенит" - чемпион России, также у нас пройдёт в следующем году чемпионат Европы и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году.

Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись - буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие!" - написал чиновник на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Напомним, что матч пройдёт на "Газпром Арене", вместимость которой составляет 67800 человек.

Не пропустите: Президент РФС Дюков: "Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

В УЕФА даже не представляют, насколько им благодарны питерские чинуши))

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