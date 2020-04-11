Власти Санкт-Петербурга проинформировали РФС и УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город не откажется от проведения матчей Евро-2020.
"Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира Чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении. Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключённых соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА", - сказал чиновник.
Ранее британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, в котором говорилось о возможном сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020, из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что континентальное первенство перенесли на следующий год. В Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча - три игры группового этапа и один четвертьфинал.
Не пропустите: В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020. | http://soccernews.ru
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|3
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|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
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|Группа C
|М
|О
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|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
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|0
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|Испания
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|6
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|М
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|2
|Бельгия
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|6
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|1
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|М
|О
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|3
|5
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|3
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|Португалия
|3
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|Австрия
|3
|1