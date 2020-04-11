Власти Санкт-Петербурга проинформировали РФС и УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город не откажется от проведения матчей Евро-2020.

"Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира Чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении. Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключённых соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА", - сказал чиновник.

Ранее британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, в котором говорилось о возможном сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020, из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что континентальное первенство перенесли на следующий год. В Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча - три игры группового этапа и один четвертьфинал.

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