Власти Санкт-Петербурга утвердили квоту зрителей на матч "Зенит" - "Динамо"

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Власти Санкт-Петербурга утвердили квоту зрителей на матч "Зенит" - "Динамо"

Опубликована официальная информация касательно количества зрителей, которые будут допущены на матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо".

Власти Санкт-Петербурга утвердили квоту, согласно которой игру смогут посетить 2 тысячи человек из числа посетителей VIP-лож и владельцев сезонных абонементов.

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится в субботу, 12 декабря, в 19:00 по московскому времени.

На следующей неделе "сине-бело-голубые" примут московский "Спартак". По итогам 17 туров команды делят лидерство в чемпионате.

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